VW-Dachgesellschaft Porsche SE bestätigt Jahresziele

STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW -Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) sieht sich auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Lag die Nettoverschuldung Ende 2022 noch bei 6,7 Milliarden Euro, soll sie - wie bereits bekannt - bis Ende 2023 auf ein Minus von 6,1 Milliarden bis 5,6 Milliarden Euro sinken, teilte der Dax -Konzern am Montag in Stuttgart im Zuge der Vorstellung der Resultate des ersten Quartals mit.

Das Konzernergebnis nach Steuern soll im laufenden Jahr 4,5 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, nachdem es im ersten Quartal im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro fiel. Maßgeblich beeinflusst wird das Ergebnis von den Kernbeteiligungen an der Volkswagen AG sowie am Sportwagenbauer Porsche AG . Der Rückgang im Jahresvergleich liegt auch an Bewertungseffekten bei Finanzinstrumenten bei Volkswagen.