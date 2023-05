Newcrest Mining akzeptiert Übernahmeangebot von Newmont!

Die größte Übernahme in der jüngeren Geschichte des Goldsektors ist so gut wie durch. Das Management von Newcrest Mining teilte heute mit, dass man das Übernahmeangebot vom US-amerikanischen Konkurrenten Newmont annehmen werde. Insgesamt bietet der Konzern aus Denver 19 Mrd. US-Dollar. Eine erste Offerte über 16,9 Mrd. US-Dollar hatten das Management und einige Aktionäre der Australier zurückgewiesen. Die Aktionäre von Newcrest erhalten jeweils 0,4 Aktien von Newmont. Der Übernahmepreis beträgt 28,80 AUD je Aktie und entspricht damit einem Aufschlag von 30.4 Prozent gegenüber dem Kurs vor dem ersten Angebot.

Druck auf Barrick Gold wächst

Nun müssen noch die Aufsichtsbehörden und natürlich die Aktionäre der Offerte zustimmen. Gelingt auch dies, baut Newmont seinen Vorsprung als größter Goldproduzent der Welt vor Barrick Gold aus. Barrick-Boss Mark Bristow scheint ohnehin den Druck zu spüren. Er hatte jüngst gesagt, dass auch sein Unternehmen nach Übernahmekandidaten Ausschau halta. Zuvor hatte der Südafrikaner stets betont, dass er durch die Entwicklung eigener Projekte wachsen wolle.

Um Newmont einzuholen, dürften aber eigene Projekte viel zu wenig sein. Der neue Konzern kommt zusammen auf eine pro-forma Produktion von mehr als 8,2 Mio. Unzen Gold und ist damit fast doppelt so groß wie Barrick. Zwar dürfte Newmont die eine oder andere Mine von Newcrest abgeben. Insgesamt entsteht aber ein Unternehmen, dass Edelmetalle in Kanada, den USA, Australien und Papua-Neuguinea fördert.Damit ereicht das Übernahmekarrussel in der Branche einen neuen Höhepunkt. Schon seit etwa drei Jahren fahren die großen Goldproduzenten hohe Cashflows ein und haben ihre Bilanzen saniert, Dividenden erhöht und Aktienrückkaufprogramme gestartet. Nun wollen aber immer mehr Aktionäre Wachstum sehen, was kurzfristig nur durch die Übernahme von anderen Produzenten möglich ist.