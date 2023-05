Hochschul-Jobportal stellenwerk als deutschlandweit bestes Jobportal für Berufseinsteiger ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Der Award "Deutschlands Beste Online-Portale" beantwortet

alljährlich die Frage, welche Anbieter:innen aus Sicht der Verbraucher:innen in

insgesamt 67 Kategorien "top" sind. Das Deutsche Institut für Service-Qualität

(DISQ) und der Nachrichtensender ntv kürten am vergangenen Donnerstag,

11.05.2023, in feierlichem Rahmen in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz die

diesjährigen Preisträger. In der Kategorie "Jobportale Berufseinsteiger" gewann

erstmalig das Hochschul-Jobportal stellenwerk den begehrten Award, der sich auf

über 52.000 Kundenmeinungen deutschlandweit stützt.



Zu den Top-Anbietern 2023 zählen unter anderem Check24, Mobile.de, TUI.com,

11880.com - und stellenwerk.de. Die Bewertung aus Verbrauchersicht setzte sich

aus den Bereichen "Angebot & Leistung", "Kundenservice", "Internetauftritt" und

"Weiterempfehlung" zusammen. In allen vier Bereichen lag stellenwerk.de im

Vergleich zu insgesamt elf Konkurrenten in dieser Kategorie vorn, insbesondere

schneidet das Hochschul-Jobportal sehr gut ab, wenn es um den Bereich "Angebot &

Leistung" und "Kundenservice" geht.