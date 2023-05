NORMA eröffnet in Gerolzhofen größtes und modernstes Logistikzentrum - größtes Einzelinvestment in der Unternehmensgeschichte / Neueste Technik, 200 Arbeitsplätze für die Region auf über 36.000 qm (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg / Gerolzhofen (ots) - Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMAeröffnet nach 14 Monaten Bauzeit sein neues und hochmodernes Logistikzentrum imunterfränkischen Gerolzhofen. Das Neubauprojekt ist das größte Einzelinvestmentin der Unternehmensgeschichte und nimmt eine zentrale Stellung in derNachhaltigkeits- und der Expansionsstrategie ein. Das Logistikzentrum umfassteine rund 34.000 Quadratmeter große Lagerhalle sowie ein knapp 2.000Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude und erfüllt höchste Standards in SachenEffizienz. Das hocheffiziente Energie-Management - gepaart mit der rund 10.000Quadratmeter großen Photovoltaikanlage - sorgt dafür, dass keine fossilenBrennstoffe zum Betrieb des Logistikzentrums notwendig sind. Außerdem werden beider Belieferung der Filialen künftig rund 600.000 Streckenkilometer pro Jahreingespart.In Gerolzhofen wurde größter Wert auf die nachhaltige, energiesparende undwirtschaftlich effiziente Auslegung aller Gebäudekomponenten gelegt. DieTeilnehmenden der Eröffnungsfeier, darunter Joachim Herrmann, Bayerns Innen- undKommunalminister, die NORMA Geschäftsführung und Stiftungsräte, NORMANiederlassungsleiter Franz Fritzenschaft sowie zahlreiche weitere Gäste ausPolitik und Gesellschaft, hoben vor allem die Bedeutung für die Umwelt aber auchdie 200 wettbewerbsfähigen Arbeitsplätze hervor, die im Rahmen des neuenLogistikzentrums entstanden sind.Nachhaltigkeit im FokusFür den Lebensmittel-Händler NORMA spielt das Thema Nachhaltigkeit seit Jahreneine große Rolle. In diesem Kontext ist auch der Neubau in Gerolzhofen zu sehen.Beim Spatenstich im März 2022 wurde bereits deutlich gemacht, dass bei derPlanung des neuen Logistikzentrums ökologische Gesichtspunkte im Mittelpunktstanden. Die rund 34.000 Quadratmeter große Lagerhalle, die auf bis zu 50.000Quadratmeter erweitert werden kann, sorgt dank ihrer guten geografischen Lagedafür, dass jährlich rund 600.000 Streckenkilometer bei der Belieferung vonFilialen eingespart werden können. Die moderne Wärmerückgewinnung bei denTiefkühlanlagen und die Heizung der Halle heben das Logistikzentrum von NORMAauf ein neues Effizienzlevel: Anstelle der immer noch gängigen Hallenheizungüber Deckengeräte wurde in Gerolzhofen eine Industrieflächenheizung in Formeiner Betonkernaktivierung verbaut. Dabei werden analog einer Fußbodenheizungdie großen Hallenbodenflächen temperiert. Diese Konzeption führt zu deutlichgeringeren energetischen Verlusten, vor allem auch, weil der Wärmestau unter der