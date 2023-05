(Neu: Rückzug Schaefer im zweiten Absatz)



BERLIN/BREMEN (dpa-AFX) - Die Grünen ringen nach ihrem Einbruch bei der Wahl in Bremen um Konsequenzen für den Koalitionskurs im Bund. Die Vorsitzende Ricarda Lang machte deutlich, an Kernprojekten wie der Klimaneutralität festzuhalten. Die Partei müsse aber besser darin werden, diese Themen mit dem "materiellen Kern der sozialen Sicherheit zu verbinden", sagte sie am Montag bei RTL/ntv. Aus den Reihen der Grünen und der FDP kamen Rufe nach einer jeweils schärferen Profilierung in der Ampel-Koalition.

Nach den Stimmverlusten ihrer Partei bei der Wahl am Sonntag kündigte Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer ihren Rückzug aus dem Senat an. "Ich ziehe als Spitzenkandidatin die Konsequenz aus diesem Ergebnis gestern und stehe für die kommende Legislaturperiode nicht mehr als Senatorin zur Verfügung", sagte die bisherige Umwelt- und Mobilitätssenatorin am Montag in Bremen.