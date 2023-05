BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Das Management habe bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal auf die starke Dynamik der Überschuss-Entwicklung hingewiesen und dies bedeute wohl, dass hochgerechnet aufs Jahr der Überschuss weiter zulegen werde, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen dürften daher steigen. Die Aktie des Versicherers sei attraktiv bewertet./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 16:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 210,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 309

Kursziel alt: 309

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m