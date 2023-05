JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Konzern habe ein starkes zweites Geschäftsquartal hinter sich und vor allem bei den Aufträgen klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 02:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 02:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 23,17EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Simon Toennessen

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m