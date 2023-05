Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Fazit: Die Kupfer-Gold-Mineralisierung auf der Bluebird-Entdeckung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im historischen Bergbaugebiet Tennant Creek, das von 1934 bis 2005 mehr als 5,5 Mio. Unzen Gold und 700.000 Tonnen Kupfer produziert hat. Aber Tennant ist das erste Unternehmen, das in dem Gebiet systematisch moderne IP-Messungen einsetzt, um an der Oberfläche blinde Vorkommen aufzuspüren. Immer deutlicher wird dabei, dass der profitable historische Bergbau rund um Tennant Creek zwar die niedrig hängenden Früchte geerntet hat, aber das Potenzial des Bergbaudistrikts bei weitem unterschätzt wurde. Die Arbeit von Tennant könnte zusammenhängende Cluster aufdecken und zu einer Renaissance des gesamten Bergbaugebiets führen.

Durch geophysikalische Messungen sind innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors bereits weitere Ziele westlich von Bluebird identifiziert worden (siehe Abbildung 2). Tennant arbeitet an der Erstellung weiterer IP-Profile über den gesamten Korridor, um zusätzliche vorrangige Ziele zu definieren. Erste oberflächennahe Bohrungen auf ausgewählten Zielen innerhalb des Korridors durchschnitten mineralisierte Strukturen oberhalb der interpretierten Kupfer-Gold-Zonen. Die vollständigen Ergebnisse dieser vor kurzem abgeschlossenen RC- und Diamantbohrlöcher stehen noch aus.

Das neue Step-out-IP-Ziel ist stärker leitfähig als die Hauptzone von Bluebird und stellt somit eine potenzielle Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung in einer ähnlich geringen Tiefe dar. Infolgedessen wurde der Umfang des-Bohrprogramms erweitert, um die Bohrung dieses neuen IP-Ziels einzuschließen, das ab etwa 80 m unterhalb der Oberfläche eine starkes Signal liefert. Aufgrund der neuen IP-Daten interpretieren die Geologen von Tennant Bluebird inzwischen als eine große, doppelt abfallende Dilatationszone, die sich über eine Streichlänge von über 500 m erstrecken könnte.

Abbildung 1: Das Bluebird Projekt begann als so genannte „blinde“ Entdeckung. Tennant hat jetzt eine neue IP-Anomalie entdeckt, die160 m östlich von Bluebird zentriert ist, und die noch stärker ist als die Signatur der Hauptzone von Bluebird selbst. Das deutet darauf hin, dass sich die Kupfervorkommen in östlicher Richtung fortsetzen bzw. wiederholen könnte.

Ziel der Kampagne ist es, die hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung entlang des Streichens nach Westen, Osten und in die Tiefe zu erweitern. Die Bohrungen zielen insbesondere auf eine starke, neu definierte geophysikalische Anomalie ab, die das Potenzial hat, den Fußabdruck von Bluebird mehr als zu verdoppeln.

Nach der saisonalen Pause während der Regenzeit in den australischen Northern Territories hat Tennant Minerals Limited ( ASX: TML; FRA: UH7A ) die Bohrungen auf seinem Projekt Barkly, am östlichen Rand des historischen Bergbaugebiets Tennant Creek wieder aufgenommen. Das Unternehmen plant 5.000 Meter RC- und Diamantbohrungen sowohl auf seiner Bluebird-Kupfer-Entdeckung wie auch auf benachbarten Step-Out-Zielen, die jüngst durch geophysikalische IP-Messungen identifiziert worden sind.

