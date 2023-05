Loop Industries meldet Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit On AG zur Sicherung von Produktionsmengen aus geplanter Infinite Loop(TM)-Produktionsanlage in Ulsan (Südkorea) bekannt

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 15. Mai 2023 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (das „Unternehmen“ oder „Loop“), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Ziel darin besteht, eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft durch die Herstellung von zu 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat („PET“) und Polyesterfasern zu beschleunigen, und On AG („On“), eine Sportbekleidungsmarke und Tochtergesellschaft der On Holding AG, gaben heute bekannt, dass On eine Absichtserklärung („LOI“) unterzeichnet hat, um sich bestimmte Produktionsmengen von 100 % recyceltem Loop-PET-Harz in Neuware-Qualität aus der bevorstehenden Infinite Loop-Produktionsanlage in Ulsan (Südkorea) zu sichern, die Loop mit seinem strategischen Partner SK Geo Centric plant. Der erste Spatenstich für die Produktionsanlage in Ulsan wird für Ende dieses Jahres erwartet.

Die unterzeichnete LOI folgt auf eine zweijährige Zusammenarbeit zwischen Loop und On, in der eine technische Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wurde, bei der die Technologie von Loop validiert und das Loop-PET-Harz in einem Produkt von On getestet wurde. Mit dieser Partnerschaft wird On in der Lage sein, nachhaltige Schuhe und Bekleidung aus recycelten Materialien und ohne Polyesterfasern, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden, herzustellen, wodurch der PET-Abfall und der Produktionsfußabdruck von On reduziert wird.

„Die Kreislaufwirtschaft ist eine der wichtigsten Säulen im Nachhaltigkeitsprozess von On. Wir freuen uns, dass Loop mit seiner Technologie die kommerzielle Produktion aufnehmen wird“, so Ilmarin Heitz, Head of Innovation bei On. „Dies ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Schließung des Faser-zu-Faser-Kreislaufs in der Textilindustrie.“

„Die Technologie von Loop ermöglicht das Faser-zu-Faser-Recycling und bietet Marken wie On eine geschlossene Kreislauflösung für ihre Lieferkette“, erklärt Giovanni Catino, Vice President of Sales and Business Development. „Wir gehen davon aus, dass 60 % des in unserer geplanten kommerziellen Produktionsanlage in Ulsan verwendeten Rohmaterials aus Polyesterfasern stammen werden, was eine erhebliche Chance für die Kreislaufwirtschaft für dieses Material darstellt.“