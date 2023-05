Jüngster Zukauf treibt Dermapharm an - Aktie legt kräftig zu

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm ist mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn ins neue Jahr gestartet. "Die wesentlichen Wachstumsimpulse im Auftaktquartal resultierten aus dem Erwerb der Arkopharma-Gruppe, einem starken organischen Wachstum in unserem Bestandsportfolio sowie ein wiedereinsetzendes Wachstum im Segment Parallelimport", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier laut einer Mitteilung am Montag.

An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an. Die Aktie legte im Mittagshandel um rund 8,5 Prozent auf 47,66 Euro zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende August. Seit dem Jahreswechsel summieren sich die Kursgewinne auf mehr als ein Viertel. Aktionäre, die Aktien schon seit fünf Jahren besitzen, können sich über ein Plus von gut drei Viertel freuen.