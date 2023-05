Exazyme sichert sich 2 Mio. Euro Finanzierung für KI-gestützte Proteinentwicklung / Beteiligung von KI-Vorreiter Richard Socher (FOTO)

Berlin (ots) - Das Berliner Start-up Exazyme (https://exazyme.com/) hat zwei

renommierte Risikokapitalgeber, AIX Ventures (https://www.aixventures.com/) und

Atlantic Labs (https://atlanticlabs.de/) , für sich gewonnen und 2 Millionen

Euro Startkapital erhalten. Dies verdeutlicht einerseits den Trend zur

Proteinentwicklung mittels künstlicher Intelligenz und andererseits das hohe

Potenzial von Exazyme und der dort entwickelten Technologie.



Herkömmliche Proteinentwicklung ist komplex und zeitintensiv





Die Proteinentwicklung ist bisher ein aufwändiger, kostspieliger und äußerstlangwieriger Prozess, der in einem 100 Milliarden Euro schweren Markt Anwendungfindet - etwa in den Bereichen Biotechnologie, Medizin, Landwirtschaft,Pharmazie und Chemie.Exazyme nutzt KI zur Identifizierung optimaler ProteineExazyme ermöglicht es mit seiner revolutionären, KI-basierten Lösung, ausMilliarden möglicher Proteine schnell die beste Option für jede Anwendung zuidentifizieren. Die KI wird mit Datensätzen trainiert, um die Eigenschaftenneuer Proteinvarianten vorherzusagen. Dadurch können beispielsweise Proteineidentifiziert werden, die Reaktionen besonders schnell katalysieren oder auchbei hohen Temperaturen arbeiten.Außergewöhnliche Ergebnisse mit Exazymes ProteinenExazymes KI-gestützter Ansatz kann die Anzahl der erforderlichen Experimenteerheblich reduzieren und die Leistung von Proteinen im Vergleich zum aktuellenStand der Technik steigern. Die von Exazyme entwickelten Proteine erreichenLeistungen, die weit über die der bisherigen Standardmethode Directed Evolutionhinausgehen - eine Methode, für die Frances Arnold 2018 den Nobelpreis fürChemie erhielt.Exazyme kooperiert bereits erfolgreich mit mehreren Universitäten undverzeichnet erste Erfolge in verschiedenen Industriezweigen. Dr. IngmarSchuster, Mitgründer und CEO von Exazyme: "Unsere Technologie funktioniertbereits mit sehr kleinen Datensätzen. Es motiviert uns, an vorderster Front beider Entwicklung von Anwendungen in bedeutenden Bereichen der industriellenNachhaltigkeit und Gesundheit zu stehen. Wir werden eine Explosion vonMöglichkeiten in der chemischen Entwicklung erleben, wie wir sie in derComputertechnik im letzten Jahrhundert gesehen haben."Richard Socher, renommierter deutscher KI-Experte in den USA, Berater derBundesregierung und Gründungspartner von AIX Ventures(https://www.aixventures.com/) , sagte: "AIX Ventures freut sich, Exazyme zuunterstützen, da das Unternehmen eine riesige Chance mit einem ziemlicheinzigartigen Ansatz für maschinelles Lernen angeht. Wir glauben, dass dieKombination aus tiefem Fachwissen in der Biochemie und modernsten Algorithmen