Encavis schlägt die Prognose der Analysten in den Wind! Ist die Aktie ein Kauf?

Wird das ein 100 Prozent-Comeback? Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen. Jetzt den neuen kostenlosen Report von smallCAP Champions-Chef Marcel Torney herunterladen und mehr erfahren.

Große Wachstumspläne

Der größte unabhängige Stromerzeuger Deutschlands hat etwa 2,4 Gigawatt Leistung am Netz und will in den kommenden Jahren stark wachsen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien um rund sechs Prozent. Bis 2027 soll die Stromleistung auf 5,6 Gigawatt wachsen, der Umsatz soll um 80 Prozent auf 800 Millionen Euro klettern.

Das Wachstum soll auch durch gezielte Zukäufe erreicht werden, wie Encavis-Chef Christoph Husmann erklärt. "Unser wichtigster Wachstumstreiber ist der planmäßige Kapazitätsaufbau unseres Wind- und Solarparkportfolios. Hier sind wir mit dem Erwerb der beiden italienischen Solarparkprojekte in Montalto di Castro und Montefiascone (zusammen 93 Megawatt) und der erfolgreichen Emission des Grünen Schuldscheindarlehens über 210 Millionen Euro im ersten Quartal 2023 zwei wichtige Schritte zur Erreichung unserer Ziele des laufenden Geschäftsjahres vorangekommen."

Ist die Encavis-Aktie ein Kauf?

Am Aktienmarkt wurden die Encavis-Zahlen zunächst mit einem Plus von bis zu 4,6 Prozent gefeiert. Am Montagmittag beträgt das Plus immerhin noch rund 1,5 Prozent. Dennoch hinkt die Aktie in diesem Jahr dem Markt hinterher. Während der MDAX seit Jahresanfang fast acht Prozent im Plus liegt, steht Encavis 13 Prozent im Minus.

Nach Zahlen von Marketscreener beträgt das durchschnittliche Kursziel der Analysten 22,39 Euro – immerhin ein Kurspotenzial von 40 Prozent für die Aktie.

Dank der öffentlichen Förderungen seien die Cashflows bei Encavis vorhersehbar und stabil, betont Berenberg-Analyst Thomas Junghans in seiner Analyse. Zur Vorstellung des Geschäftsberichts 2022 im März bekräftigte er sein Kaufen-Urteil für die Aktie und sieht weiter exzellente Wachstumsaussichten für Encavis. Sein Kursziel liegt bei 26 Euro.

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies lobte den guten Start ins Jahr für das Unternehmen. Dennoch sei 2023 eher ein Übergangsjahr für Encavis. Er rät vorerst zum Halten mit Kursziel 20 Euro.

Im letzten Monat hatte Warburg Research die Aktie nach einer Konferenz zum Thema Erneuerbare Energien von Halten auf Kaufen hochgestuft – Kursziel 21,30 Euro. "Die derzeitige strategische Ausrichtungen von Encavis sei entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weg zu einem auf alternative Energiequellen fokussiertem Versorger oder einem Anbieter integrierter Energielösungen", so Warburg-Analyst Jan Bauer.

Noch zuversichtlicher ist DZ Bank-Analyst Sven Kürten. Er sieht den fairen Wert für die Aktie bei 24 Euro. Das sei vor allem der stark steigenden Nachfrage nach "grünem" Strom geschuldet und dem politischen Kurs hin zu mehr Erneuerbaren. "Encavis hat starke Mittelfristperspektiven, die einerseits durch verstärkte Klimaschutzinitiativen vor allem in den Industrieländern und andererseits aus der drastischen Reduzierung der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten aus Russland entstehen", schreibt Kürten. "Generell wird Ökostrom durch sinkende Erzeugungskosten immer konkurrenzfähiger zu konventionell erzeugter Elektrizität. Das Geschäftsmodell bleibt weiterhin krisensicher und die Bewertung ist attraktiv." Das KGV der Encavis-Aktie liegt aktuell bei rund 30.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion