- Kommunaler Investitionsrückstand steigt moderat auf 165,6 Mrd. EUR im Jahr

2022

- Kommunen bewerten Finanzlage schlechter, vor allem der Ausblick hat sich

eingetrübt

- Auswirkungen der Zinswende spürbar, Finanzierungsbedingungen trüben sich ein

- Spagat zwischen Aufgaben der Daseinsvorsorge und transformativen Aufgaben

zunehmend herausfordernd



Die deutschen Kommunen zeigen sich in finanzieller Hinsicht erstaunlich

krisenfest, wie das KfW-Kommunalpanel 2023 zeigt. Trotz der Mehrfachkrise und

der negativen Prognosen, die daraus für die kommunalen Finanzen abgeleitet

wurden, konnten die Städte, Gemeinden und Landkreise das Jahr 2022 mit einem

Finanzierungsüberschuss von 2,6 Mrd. EUR abschließen. Auch die Investitionen

hielten sich robust, der wahrgenommene Investitionsrückstand wuchs nur moderat

auf 165,6 Mrd. EUR und die Finanzierungsmöglichkeiten blieben trotz Zinswende

noch auskömmlich. Zahlreiche Haushaltsrisiken wie hohe Preissteigerungen und

steigende Zinsen trüben jedoch die Erwartungen der Kommunen hinsichtlich der

künftigen Finanzlage und der Finanzierungskonditionen spürbar ein. Angesichts

dieser Unsicherheiten drohen die transformativen Aufgaben der Kommunen ins

Hintertreffen zu geraten.





Auch wenn die Angaben der Kämmereien in der heute in Frankfurt vorgestellten,bundesweit repräsentativen KfW-Befragung für 2022 insgesamt von Stabilitätgekennzeichnet sind, so schlagen sich auch die großen Unsicherheiten desvergangenen Jahres darin nieder: Rund die Hälfte der Kommunen bewertet dieeigene Finanzlage als gut oder befriedigend, die andere Hälfte hingegen als nurausreichend oder mangelhaft. Der Ausblick für die nächsten Jahre fällt deutlichpessimistischer aus, hier erwarten 51 % eine eher nachteilige, weitere 22 %sogar eine sehr nachteilige Entwicklung.Ein Grund für die Diskrepanz zwischen Finanzergebnis und Selbsteinschätzungliegt in den großen Unterschieden zwischen den einzelnen Städten, Gemeinden undKreisen, die sich auch in deren Fähigkeit manifestieren, die Krisen der letztenzehn Jahre zu bewältigen. Während knapp die Hälfte aller Kommunen desKfW-Kommunalpanels in der vergangenen zehn Jahren eine "tendenziell eherpositive" oder sogar "durchgehend positive" finanzielle Entwicklung erlebt hat,verschlechterte sich die finanzielle Situation in rund einem Drittel (35 %). Vorallem in der Gruppe der krisenanfälligen Kommunen zeigen sich deutlich mehrProbleme bei der Finanzlage und den Investitionsmöglichkeiten.In der Gesamtheit planen die Kommunen für das Jahr 2023 Investitionen von 43,1