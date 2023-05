Auf Höhe der niedrigen Ziele habe der Konzern das erste Quartal abgeschlossen, so Analyst Philipp Konig von Goldman Sachs. Im Bereich CoinPower, mit den Lithium-Ionen-Knopfzellen beispielsweise für kabellose Headsets, sei keine Erholung in Sicht. Der Hauptkunde Apple habe die Nachfrage deutlich zurückgeschraubt. Varta versucht mit reduzierten Kapazitäten und kurzfristig auch mit Kurzarbeit gegenzusteuern, um die Kosten im Zaum zu halten./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Varta haben sich am Montag nach dem Quartalsbericht auf dem tiefsten Niveau seit 2018 mühsam stabilisiert. Nach schwächerem Start bei 19,10 Euro drehten die Papiere des Batterieherstellers bis zum Mittag etwas ins Plus auf 19,57 Euro. Es bleibt ein Jahresverlust von 13 Prozent, nachdem sie im Vorjahr bereits um 80 Prozent eingebrochen waren.

AKTIE IM FOKUS Varta stabil am Tief seit 2018 - Zahlen wie erwartet schwach

