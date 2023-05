Neue Dosen-Anlage von RHODIUS verdoppelt Kapazitäten und bietet Kunden noch mehr Möglichkeiten bei Herstellung, Abfüllung und Verpackung von Getränken

Burgbrohl (ots) - Mit der Inbetriebnahme der dritten KHS Dosenlinie zu

Jahresbeginn sieht sich der Getränkeabfüller RHODIUS aus dem

rheinland-pfälzischen Burgbrohl sehr gut gerüstet für die Zukunft. Die

Abfüllanlage entspricht dem neuesten Stand der Technik und stärkt so die

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des langjährigen Familienunternehmens.



"Unsere Kunden profitieren nicht nur von einer zusätzlichen Abfüllleistung von

bis zu 99.000 Dosen pro Stunde. Auch in Sachen Qualität, Energieeffizienz sowie

Produkt (https://www.rhodius-copacking.com/de/sorten.html) - und

Verpackungsvielfalt (https://www.rhodius-copacking.com/de/verpackung.html)

können wir mit der neuen Anlage noch individueller auf die Anforderungen unserer

Kunden eingehen", erklärt Sven Wustlich, Leiter der Dosenanlage bei RHODIUS.





RHODIUS stärkt mit neuer Dosen-Abfüllanlage die eigenen KernkompetenzenMit einem Kundenstamm von fast 100 Unternehmen weiß RHODIUS Co-Packing, wieunterschiedlich die Anforderungen und Bedürfnisse in der Getränkeabfüllung seinkönnen. Um diesen Ansprüchen jederzeit umfassend gerecht zu werden, wurden beimBau der neuen Dosenanlage ausreichende räumliche Kapazitäten eingeplant, um beiBedarf weitere Anlagenteile zu ergänzen. Dies kann zum Beispiel erforderlichsein, wenn neue Bestimmungen umgesetzt werden müssen oder Großkunden spezielleIndividualisierungswünsche bei der Dosenabfüllung äußern, für die weitereKomponenten angeschlossen werden müssen. Die neue Dosenlinie kann also gezieltan die Bedürfnisse und Entwicklungen der Kunden angepasst werden und ermöglichteine umfassende Produkt- und Verpackungsvielfalt.Das Leistungsversprechen steht für RHODIUS an erster StelleGroßen Wert legt der Experte für Lohnabfüllung darauf, dass in allen Bereichender Zusammenarbeit mit den Kunden höchste Qualitätsansprüche(https://www.rhodius-copacking.com/de/qualitaet.html) gelten. DiesesLeistungsversprechen beginnt bereits bei der Betreuung durch einen persönlichenAnsprechpartner, der dem Kunden bei allen aufkommenden Themen zur Verfügungsteht und sich für dessen Belange einsetzt, sodass bereits viele langjährigePartnerschaften bestehen. Wichtiger Bestandteil dieser Zusammenarbeit ist dieLiefertreue, auf die sich vor allem Kunden, die den Lebensmitteleinzelhandelbeliefern, verlassen können müssen. Die neue Can-Filling-Anlage schafft hierfürnicht nur weitere Kapazitäten, sondern setzt beim Abfüllen auch neue Maßstäbe inSachen Qualität und Prozesssicherheit. Zudem erfüllt die Anlage in Sachenklimaneutrale (https://www.rhodius-copacking.com/de/nachhaltigkeit.html)Abfüllung die gestellten Anforderungen.