Sozialwahl 2023 Versicherte ab 16 Jahren können wählen

Berlin (ots) - Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Bund und der

Ersatzkassen TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH und hkk können bereits mit 16

Jahren bei der Sozialwahl mitentscheiden, wer ihre Interessen in der

Sozialversicherung vertritt. Anders als bei der Bundestagswahl müssen die

Wählerinnen und Wähler dafür nicht volljährig sein. Bis zum 31. Mai müssen die

Stimmen eingehen. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund hin.



Wählen kann, wer bis zum 1. Januar 2023 16 Jahre alt geworden ist und selbst

Beiträge in die Sozialversicherung einzahlt, also nicht über die

Familienversicherung beim jeweiligen Versicherer Mitglied ist. In Deutschland

befinden sich derzeit rund 1,22 Millionen Menschen in einer Ausbildung. Viele

von ihnen zahlen bereits in die Deutsche Rentenversicherung Bund und eine der

Ersatzkassen ein.