Erftstadt/Köln (ots) - Erster L-Gas-Test dieser Art in Deutschland / Fazit zum

Ende der Heizperiode: 100 Testhaushalte seit mehr als 6 Monaten störungsfrei

versorgt / Endgeräte zu 100 Prozent kompatibel: Keine Geräteumstellung

erforderlich / http://www.tuv.com/wasserstoff



Seit Oktober testen TÜV Rheinland, der Energieversorger GVG Rhein-Erft und die

Rheinische NETZgesellschaft (RNG) als regionaler Netzbetreiber in Erftstadt, wie

sich die Beimischung von 20 Volumenprozent Wasserstoff im Gasnetz auswirkt.

Zwischenbilanz: Sämtliche angeschlossenen Gasverbrauchseinrichtungen laufen zu

100 Prozent störungsfrei. Die Bürgerinnen und Bürger sowie das angeschlossene

Gewerbe konnten über die gesamte Heizperiode hinweg ihre Geräte wie gewohnt

nutzen. Diese mussten für das veränderte Gasgemisch nicht umgestellt werden.

Auch hatte die veränderte Zusammensetzung des Gasgemisches keine Auswirkungen

auf die Dichtigkeit des Gasnetzes. Der Feldtest soll noch bis Ende Dezember

andauern; insgesamt nehmen 100 Haushalte aus den Stadtteilen Niederberg, Borr

und Friesheim daran teil.





"Bisher ist das deutsche Gasnetz nur für eine Beimischung von 10 VolumenprozentWasserstoff zugelassen. Der aktuelle Test bestätigt: Sowohl das Gasnetz als auchdie angeschlossenen Gasverbrauchseinrichtungen vertragen eine doppelt so hoheBeimischung an Wasserstoff", erklärt Projektmanager Reiner Verbert von TÜVRheinland. Weitere Besonderheit: Es ist deutschlandweit der erste Test dieserArt, der in einem L-Gasnetz durchgeführt wird. Weite Teile Westdeutschlandswerden noch mit sogenanntem L-Gas versorgt, das sich in seiner Beschaffenheitund Herkunft von sogenanntem H-Gas unterscheidet.Niederberg, Borr und das Gewerbegebiet Friesheim eignen sich besonders gut füreinen Feldtest dieser Art. Der Grund: Das rund neun Kilometer lange Netz wurdeerst 2007 errichtet und ist damit technisch auf einem sehr modernen Stand. Mitseinen Hausanschluss- und Verteilleitungen lässt es sich zudem sehr gutüberwachen. Sowohl Netztopologie als auch Gerätetechnik der Testhaushalte eignensich besonders gut für eine repräsentative Ergebnisauswertung, die sich aufandere Gebiete übertragen lässt.Power to Gas: Gasnetz als Speicherlösung für Erneuerbare Energien"Die positive Zwischenbilanz des Feldtests ist eine gute Nachricht für dieEnergiewende", ergänzt Reiner Verbert. "Denn das bestehende Erdgasnetz stellteinen idealen Speicher für klimaneutrale Gase wie Grünen Wasserstoff dar. Sokönnte beispielsweise Grünstrom, der in wind- und sonnenreichen Zeiten auf Grunddrohender Netzüberlastung bisher nicht ins Netz eingespeist wird, mittels