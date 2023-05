UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 189 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23 seien in allen Geschäftsbereichen deutlich über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Es scheine zwar, dass die Anleger nach einigen "wackeligen" Jahren mit verschiedenen Problemen weiterhin an der Aktiengeschichte zweifelten. Sie glaube allerdings, dass das Geschäftsjahr 2023/24 den Beginn eines neuen Kapitels für das Luxusgüter-Unternehmen markiere. So gewinne unter anderem die Schmucksparte verlorene Marktanteile zurück oder das Unternehmen kehre zu höheren Preiserhöhungen zurück aufgrund der starken Nachfrage./AWP/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 01:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 160,4EUR gehandelt.