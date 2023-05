Generative AI Solutions Corp. - Global AI Newswire erreicht ersten Geschäftsmeilenstein bei KI-gestütztem Nachrichtendienst

Vancouver, BC, 15. Mai 2023 / IRW-Press / – Generative AI Solutions Corp. („GenAI“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AICO, FWB: 99L.F, OTC: AICOF) freut sich bekannt zu geben, dass Global AI Newswire Inc. („Global AI Newswire“), an dem GenAI 70 % der Anteile hält, den Test der Beta-Version seines KI-gestützten Nachrichtendienstes erfolgreich abgeschlossen hat. Es wurden zunächst die Pressemeldungen von 50 börsennotierten Unternehmen unter Verwendung seiner proprietären KI-Engine analysiert. Global AI Newswire wurde mit der Absicht gegründet, einen Nachrichten-Analysedienst für Investoren zu entwickeln, der sich der KI-Technologie bedient, um verschiedene Funktionen im Zusammenhang mit Pressemeldungen von börsennotierten Unternehmen durchzuführen (das „Newswire-Produkt“). Die Entwicklung des Newswire-Produkts zielt darauf ab, Pressemeldungen in Echtzeit an Benutzer zu senden, und zwar in einem komprimierten, zusammengefassten Format, wobei KI verwendet wird, um Schlüsselwörter vorherzusagen, die in der Pressemitteilung am relevantesten sind. Dies ermöglicht den Nutzern eine effizientere Analyse von Pressemitteilungen, die von den von ihnen verfolgten, börsennotierten Unternehmen verbreitet werden, und eine effizientere Bereitstellung von Informationen über börsennotierte Unternehmen in Echtzeit an diese Nutzer.

Wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 5. Mai 2023 (die „Pressemeldung vom 5. Mai“) bekannt gegeben, hat Global AI Newswire die Firma Metachain Technologies Inc. („Metachain“) mit der Durchführung von KI-Entwicklungsdienstleistungen beauftragt, sodass das Newswire-Produkt gemäß einer zwischen GenAI, Global AI Newswire und Metachain abgeschlossenen Dienstleistungsvereinbarung (die „Dienstleistungsvereinbarung“) innerhalb der nächsten 80 Tage vermarktet werden kann. Metachain ist ein privat geführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Technologien in den Bereichen KI, Blockchain, NFTs, Kryptowährung und Metaversum konzentriert.

In der Pressemeldung vom 5. Mai gab das Unternehmen verschiedene Meilensteine bekannt, die in der Dienstleistungsvereinbarung festgelegt sind. Gemäß der Dienstleistungsvereinbarung wird das Erreichen des ersten Geschäftsmeilensteins (wie in der Pressemeldung vom 5. Mai beschrieben) zur Ausgabe von 500.000 GenAI-Aktien an Metachain führen. Die GenAI-Aktien werden am oder vor dem 23. Mai 2023 zu einem Preis von 1,16 CAD pro Aktie an Metachain begeben, was dem Schlusskurs der GenAI-Aktien am 11. Mai 2023 entspricht.