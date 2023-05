JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Kennziffern des Zugherstellers dürften die Bilanzsorgen nachlassen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte in diesem Zusammenhang den "signifikant positiv" erwarteten Free Cashflow im laufenden Geschäftsjahr./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2023 / 19:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 01:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 25,94EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m