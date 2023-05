UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit allen Kennziffern die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer ersten Einschätzung am Montag. Einer Anhebung der Wachstumsziele stehe allerdings eine Anpassung der Margenprognose ans untere Ende der angepeilten Spanne gegenüber. An den Marktschätzungen für den operativen Gewinn dürfte sich daher nur wenig ändern./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 05:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 22,93EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Supriya Subramanian

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m