Neues Managementbuch über Internationalisierung von Michael Gutowski

Augsburg/Frankfurt (ots) - "Internationalisierung für Aufsichtsräte und

Beiräte", Michael Gutowski 128 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-075-7,

Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld und Andreas Renner, Verlag Diplomatic Council

Publishing mit Steinbeis Augsburg Business School



Vom Exportgeschäft zur echten Internationalisierung bis hin zum Recruiting aus

dem Ausland





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Michael Gutowski: "Firmen, die internationale Entwicklungen nicht im Blickhaben, verschenken viel Potential und laufen Gefahr, in ihrem Heimatmarktüberrascht zu werden."In der Buchreihe "Praxiswissen für Aufsichtsräte und Beiräte" ist ein neues Werküber Internationalisierung erschienen. Die Reihe wird von der UNO-DenkfabrikDiplomatic Council gemeinsam mit der C-Level-Kaderschmiede Steinbeis AugsburgBusiness School herausgegeben. Auf kompakten 128 Seiten erklärt der AutorMichael Gutowski, langjähriges Mitglied im Diplomatic Council, wie Unternehmenaus dem deutschsprachigen Raum ihr Auslandsgeschäft in Schwung bringen können.Was sind die Unterschiede zwischen Internationalisierung und Globalisierung undwarum ein Exportgeschäft noch kein internationales Unternehmen ausmacht, sindzwei der insgesamt 15 Themenblöcke, die in dem Werk präzise und auf dieZielgruppe zugeschnitten behandelt werden. "Unternehmen, die internationaleEntwicklungen nicht im Blick haben, verschenken viel Potential und laufenGefahr, sogar in ihrem Heimatmarkt überrascht zu werden", bringt Autor MichaelGutowski auf den Punkt, warum Internationalisierung wichtig ist."Wir freuen uns, mit Michael Gutowski einen weiteren hochkarätigen Autor fürunsere Buchserie für Aufsichtsräte und Beiräte gewonnen zu haben", sagt AndreasRenner, Geschäftsführer und Akademischer Direktor der Steinbeis AugsburgBusiness School. Er betont: "Das neue Werk zeichnet sich vor allem dadurch aus,dass es der Autor aus der Praxis heraus geschrieben hat und seine Erkenntnisseund Erfahrungen auf den Punkt bringt."Berater und Interim Manager schreibt aus der Praxis herausDas Buch basiert durchweg auf eigenen Erfahrungen des Autors, was es vonherkömmlichen Lehrbüchern wohltuend unterscheidet. Das ist kein Zufall: MichaelGutowski hat als Berater und Interim Manager über Jahrzehnte hinweg vieleUnternehmen bei ihrer internationalen Expansion aktiv begleitet. Interim Managerzeichnen sich dadurch aus, dass sie selbst für einige Zeit in eine Führungsrollebei ihren Mandanten schlüpfen und damit hautnah an verantwortlicher Position dieFirmenentwicklung in die Hand nehmen. Dieses geballte Praxiswissen liest manGutowskis neuem Werk Seite für Seite an.