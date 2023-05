JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5250 Pence belassen. Wie weit könne der Eisenerzpreis noch fallen, wenn Angebot und Nachfrage auseinanderklafften, fragte Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibt bei seiner negativen Einschätzung der Fundamentaldaten für die Eisenerzproduzenten./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 20:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 57,44EUR gehandelt.