Mit Kai Ebel im Interview über E-Mobility und Ladelösungen (FOTO)

München (ots) - Wenn MEVOLT auf der Power2Drive im Juni eine innovative

Ladelösung als Weltneuheit dem internationalen Fachpublikum vorstellt, dann

selbstverständlich im passenden Rahmen. Der bekannte Sportmoderator Kai Ebel

wird am Vormittag und am Nachmittag des zweiten Messetages, am 15. Juni 2023 um

11.30 Uhr und um 16.00 Uhr, am Stand von MEVOLT die aktuelle Produktrange des

Unternehmens präsentieren - an der Seite des technischen Geschäftsführers von

MEVOLT, Matthias Müller.



Gemeinsam stehen die beiden Automotive-Experten aus den Bereichen Motorsport und

Ladeinfrastruktur den Messebesuchern und der Presse Rede und Antwort zu Themen

rund um innovative E-Ladelösungen - in Halle B6 am Stand 270 auf der

Power2Drive.