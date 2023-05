Gama erhält Bohrgenehmigung für Lithiumprojekt Muskox in den Northwest Territories

Vancouver, British Columbia, Kanada, 15. Mai 2023 / IRW-Press / - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FWB: N79) (OTCQB: GMMAF) („Gama“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gama-exploratio ...) berichtet, dass das Unternehmen die Landnutzungsgenehmigung (Land Use Permit) (die „Genehmigung“) für das Pegmatit-Lithiumprojekt Muskox (das „Projekt Muskox“ oder das „Projekt“) in der Pegmatit-Provinz Yellowknife in den Northwest Territories erhalten hat. Das Projekt Muskox ist nun vollständig genehmigt und vollständig für sein Explorationsprogramm im Jahr 2023 finanziert.