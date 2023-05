Magēmā Technology LLC und Rigby Refining LLC legen Rechtsstreit mit Wood Group USA bei

HOUSTON, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Magēmā Technology LLC und Rigby Refining LLC geben bekannt: „Magēmā und Rigby Refining haben eine Vergleichsvereinbarung mit der Wood Group USA geschlossen, um die in der Klage Rigby Refining LLC und Magēmā Technology LLC gegen Wood Group USA geltend gemachten Ansprüche beizulegen. Wood Group USA, Inc. V. Marea Energy Partners LLC, Sache Nr. 2021-13334 und das damit verbundene Schiedsverfahren zwischen den Parteien. Die Einigung gewährt Wood keine Rechte an dem Magēmā-eigenen Patentportfolio im Zusammenhang mit der Herstellung von schwefelarmen Rückstands-Schiffsölen oder an anderem geistigen Eigentum von Magēmā und Rigby Refining. Alle anderen Bedingungen der Einigung sind vertraulich."

Informationen zu Rigby Refining LLC