Wiesbaden (ots) - - Breites Brokerage-Angebot nutzen und als Neukunde

gleichzeitig von attraktiven Tagesgeldzinsen profitieren



- Einfache Online-Depoteröffnung in Verbindung mit einem KontoPlus als

Tagesgeldkonto



- Bereits mit kleinen Beträgen ab 20 Euro ins Wertpapiersparen einsteigen





Brokerage-Kundinnen und Kunden, die sich für ein Depot beim S Brokerentscheiden, erhalten ab sofort mehr Zinsen auf ihr Tagesgeld. Einlagen vonneuen Depotkunden werden bis auf weiteres auf dem Tagesgeldkonto (KontoPlus) mit2,9 % pro Jahr verzinst - und das 6 Monate lang bis zu einer Guthabensumme von250.000 Euro. Der zentrale Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe möchte mehronline-affine Selbstentscheider für sein Brokerage-Angebot gewinnen. "Mit diesemSchritt geben wir die Zinsentwicklung am Markt an unsere Kundinnen und Kundenweiter. Wer ein Depot mit Tagesgeldkonto beimS Broker neu eröffnet, erhält nun neben einem umfangreichen Leistungsspektrumfür Einsteiger und Fortgeschrittene im Bereich der Wertpapieranlage auchattraktive Zinsen auf sein Tagesgeld-Guthaben", so Sabine Meyer, DirectorProdukt- und Handelsangebot beim Sparkassen Broker.Einfacher Einstieg ins WertpapiergeschäftDer S Broker bietet eine leistungsstarke Wertpapierhandelsplattform, die auchmobil leicht zu bedienen ist. "Anlegerinnen und Anlegern möchten wir den Zugangzum Wertpapiergeschäft so einfach wie möglich machen", erklärt Sabine Meyer. "Sounterstützen wir beispielsweise mit einem großen Informationsangebot dabei, einemöglichst fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Darüber hinaus bieten wir einbreites Produkt- und Leistungsangebot. Wertpapiersparpläne können bereits abeiner Rate von 20 Euro bespart werden. Das KontoPlus ist die ideale Ergänzungzum Online-Depot und der verbesserte Zinssatz für Neukunden rundet unser Angebotab."Der Tagesgeldzins von 2,9 % gilt für Neukunden, die innerhalb der letzten 6Monate kein Kunde beim S Broker waren. Firmen und Investmentclubs sind beidiesem Zinsangebot ausgeschlossen. Guthaben von Kunden auf bestehendenTagesgeldkonten werden seit dem 15.05.2023 mit 1,25 % p.a. bis zu einemAnlagebetrag von 500.000 Euro verzinst. Der S Broker ist dem institutsbezogenenSicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen, das die Einlagen derangeschlossenen Institute schützt. Durch die gesetzliche Einlagensicherung habenKundinnen und Kunden einen Anspruch auf Erstattung ihrer Einlagen bis zu 100.000Euro - ein Fall, der bis heute bei keinem Institut der Sparkassen-Finanzgruppeeingetreten ist. Näheres hierzu unter http://www.dsgv.de/sicherungssystem .Das KontoPlus kann in Verbindung mit dem S Broker Depot komfortabel undpapierlos online eröffnet werden. Weitere Informationen zu den Depots und Kontenbeim S Broker sowie zu Preisen und Konditionen erhalten Interessierte unterhttp://www.sbroker.de .Über den S BrokerDer S Broker ist der Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe und einTochterunternehmen der DekaBank, des Wertpapierhauses der Sparkassen. BeimSparkassen Broker können Kundinnen und Kunden ihre Wertpapiergeschäfteunkompliziert und preiswert selbst in die Hand nehmen - zu jeder Zeit und anjedem Ort. Dabei profitieren sie von der langjährigen Kompetenz sowie dembreiten, unabhängigen Angebot des S Brokers und der Sicherheit derSparkassen-Finanzgruppe. Weitere Informationen zum S Broker finden Sie unterhttp://www.sbroker.de .Pressekontakt:S Broker AG & Co. KGVincent SchützReferent Public Relations / UnternehmenskommunikationTelefon: +49 611 2044 1104E-Mail: mailto:vincent.schuetz@sbroker.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42553/5509509OTS: S Broker AG & Co. KG