Grid Dynamics erweitert sein Angebot an generativen KI-Lösungen – Stellt sein Generative AI Product Design Starter Kit für Unternehmen vor

- Grid Dynamics hat ein innovatives Starter Kit für generatives Produktdesign veröffentlicht, das es Einzelhändlern, Marken und Herstellern ermöglicht, mit Hilfe generativer KI schnell Produktdesign-Tools und außergewöhnliche digitale Kundenerlebnisse zu schaffen.

- Das Generative AI Product Design Starter Kit bietet Referenzmodelle und Workflows für die Konzeption, Bearbeitung, Neugestaltung und Rekontextualisierung des Designs von Verbraucherprodukten.

- Grid Dynamics baut sein Angebot an generativen KI-Lösungen für branchenspezifische Unternehmensanwendungen mit hohem Potenzial aktiv aus und stärkt damit seine Position als Marktführer im Bereich KI für Unternehmen.

San Ramon, CA / Accesswire / 15. Mai 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute die Markteinführung seines Generative AI Product Design Starter Kit bekannt, das andere Gen-KI-Angebote ergänzt. Mit Hilfe dieses Starter Kits können Einzelhändler, Marken und Hersteller in kürzester Zeit individuelle digitale Dienstleistungen für ihre Kunden entwickeln und die Produktivität ihrer Entwicklungsteams mit modernsten generativen KI-Technologien verbessern. Marken und Hersteller können das Generative AI Product Design Starter Kit nutzen, um ihre Design-Konzeptionsprozesse zu verbessern, die Entwicklung von Prototypen zu beschleunigen und ihren Kunden spezielle Funktionen zur Produktpersonalisierung anzubieten.

Mit dem Generative AI Product Design Starter Kit erweitert Grid Dynamics seine Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen und strategische Partnerschaften in dem schnell wachsenden Bereich der generativen KI zu schließen. Grid Dynamics kann auf eine langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von KI-Lösungen für die größten Unternehmen der Welt zurückblicken. Das Unternehmen plant, sein umfassendes Fachwissen und seine technologische Kompetenz zu nutzen, um auch die Einführung generativer KI in Unternehmen entscheidend voranzutreiben. Das Generative Product Design Starter Kit unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für sein kürzlich vorgestelltes GigaCube-Wachstums-Framework, das die Stärkung des Partner-Ökosystems und Investitionen in Innovationen als Eckpfeiler für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ansieht.