Wanhua Chemical unterzeichnet Kooperationsvertrag mit französischem Unternehmen zur Zusammenarbeit beim Meerwasserentsalzungsprojekt im Penglai Industrial Park

PEKING, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Wanhua Chemical ("Wanhua"" oder "das Unternehmen"; 600309.SS) unterzeichnete kürzlich zusammen mit anderen Vertretern aus China und Frankreich ein Kooperationsabkommen zwischen drei Parteien, um bei dem Meerwasserentsalzungsprojekt im Penglai Industrial Park von Wanhua Chemical zusammenzuarbeiten. Die Unterzeichnungszeremonie fand während des fünften Treffens des Chinesisch-Französischen Unternehmenrrats in Peking statt, einer offiziellen Veranstaltung im Rahmen des China-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Der Penglai Industrial Park von Wanhua ist der siebte Industriepark des Unternehmens weltweit und soll eine chemische Industriebasis schaffen, die Feinchemikalien, Petrochemikalien und hochwertige Materialien für neue Energien integriert. Das Projekt zur Meerwasserentsalzung in Penglai, an dem drei Parteien beteiligt sind, nämlich China Railway Group Limited's (CREC) Shanghai Civil Engineering, Wanhua Chemical und die französische Suez SA (ehemals Suez Environnement), ist ein Schlüsselelement und hat eine geplante Landfläche von 56.000 Quadratmetern und eine Baufläche von 23.000 Quadratmetern. Es umfasst sechs Prozessbereiche, nämlich die Wasseraufnahme, die Koagulation und Sedimentation, die Filtration, die Schlammbehandlung, das Wasserprodukt und die Energieverteilung. Nach der Fertigstellung wird die erste Phase in der Lage sein, täglich 100.000 Tonnen entsalztes Wasser zu produzieren, und nach Abschluss aller Phasen wird die geplante Gesamtkapazität der Meerwasserentsalzung bei 300.000 Tonnen pro Tag liegen.

Liao Zengtai, Vorsitzender von Wanhua Chemical, sagte bei der Unterzeichnungszeremonie: "Ich freue mich, dass sich unsere langjährige Zusammenarbeit mit der hervorragenden Suez SA zu einem so großen Erfolg entwickelt hat. Die Erfolge der zahlreichen Wanhua-Projekte sind größtenteils den tadellosen technischen Fähigkeiten und dem hervorragenden Kundenservice von Suez SA zu verdanken. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein weiteres wegweisendes Projekt auf dem Weg zu einem grüneren Planeten werden kann und eine Plattform für den Austausch von Talenten, Technologien und Ressourcen sein wird, die im Rahmen der chinesischen Belt and Road Initiative noch weiter ausgebaut werden soll, um hochwertige Marken und Boutique-Projekte zu schaffen.