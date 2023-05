500 faire Frühstücke für den Kaffee von morgen (FOTO)

Köln (ots) - Fairtrade-Kampagne "Fair in den Tag" mit Kaffee und Klima im Fokus



- Fairtrade Deutschland ruft zur fairen Frühstücks-Challenge auf.

- Kampagne "Fair in den Tag" rückt Kaffee in den Fokus: Klimakrise gefährdet

Verfügbarkeit des beliebten Getränks.

- Studie beweist: Fairtrade verbessert die Widerstandskraft von Kleinbäuerinnen

und -bauern in Anbauländern des globalen Südens.



Unter dem Motto "500 faire Frühstücke für den Kaffee von morgen" lädt Fairtrade

Deutschland vom 22. Mai bis 2. Juni im Rahmen der Kampagne "Fair in den Tag"

dazu ein, den Frühstückstisch mit Fairtrade-zertifizierten Produkten zu decken

und Fotos vom fairen Festmahl unter dem Hashtag #FairInDenTag zu teilen. Kaffee

steht dabei besonders im Fokus.