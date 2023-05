Investor schlägt zwei eigene Kandidaten für Brenntag-Aufsichtsratssitze vor

ESSEN (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor PrimeStone Capital stellt zwei eigene Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat des Chemikalienhändlers Brenntag für die Hauptversammlung Mitte Juni auf. Die von Brenntag vorgeschlagene Wahl von Richard Ridinger zum neuen Aufsichtsratschef und Suja Chandrasekaran als zusätzliches Mitglied des Kontrollgremiums lehnt PrimeStone ab, wie aus einem jüngsten Brief des Investors hervorgeht, der am Montag auf einer Webseite einsehbar war.

Der aktivistische Investor schlägt stattdessen Geoff Wild, einen ehemaligen Unternehmenschef der deutschen Spezialchemie- und Ausrüstungsfirma Atotec, und Joanna Dziubak, eine Ex-Mitarbeiterin der US-Investmentbank Goldman Sachs , als neue Aufsichtsratsmitglieder vor. Die neuen Mitglieder sollten nur bis zur Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 gewählt werden, hieß es.