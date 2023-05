Li-Metal erhält Patent für die Herstellung von veredeltem Lithiummetall

Verstärkt den innovativen Ansatz des Unternehmens bei der Lithiummetallproduktion und fördert die Vision, ein integrierter Anbieter von Lithiummetallanoden für den Batteriemarkt der nächsten Generation zu werden

TORONTO, Ontario - 15. Mai 2023 - Li-Metal Corp. (CSE:LIM) (OTCQB:LIMFF) (FSE:5ZO) ("Li-Metal" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein Entwickler von Lithium-Metall- und Lithium-Metall-Anodentechnologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute bekannt, dass ihm sein erstes Patent erteilt wurde. Li-Metal hat 32 weitere Patentanmeldungen eingereicht.

Das Patent CA3179470 wurde vom kanadischen Amt für geistiges Eigentum (CIPO) erteilt und stärkt die Position von Li-Metal im Bereich des geistigen Eigentums (IP) und die technologische Führung in der Produktion von Lithiummetall. Das CIPO gewährte alle 20 Ansprüche, die Li-Metal in seiner Patentanmeldung in Bezug auf die Produktion von raffiniertem Lithiummetall aus einem chemischen Lithium-Rohstoff unter Verwendung eines Elektrogewinnungsapparates geltend machte. Lithium-Metall ist ein strategisches Ausgangsmaterial für Batterieentwickler und Automobil-OEMs auf dem Markt der nächsten Generation von Batterien. Die kontinuierliche Entwicklung und Erweiterung des IP-Portfolios von Li-Metal ist ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens.

"Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unsere Lithium-Metall-Technologie offiziell patentiert ist, was Li-Metals Position des geistigen Eigentums als Kernkomponente unseres Technologieportfolios stärkt", sagte Maciej Jastrzebski, Mitbegründer und CTO von Li-Metal. " Der Erhalt dieses Patents ist ein weiterer Beweis für unsere Innovation in der Produktion von Lithium-Metall und dem breiteren Bereich der Batterien der nächsten Generation. Dies ist ein wichtiger Schritt in unseren laufenden Bemühungen, einen tiefen Wettbewerbsgraben aufzubauen, während wir Li-Metal als führenden nachhaltigen und einheimischen Anbieter von Lithiummetall in Nordamerika positionieren und uns der Kommerzialisierung nähern."