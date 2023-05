Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) der AOK Baden-Württembergweist für Patientinnen und Patienten klare Vorteile im Vergleich zurRegelversorgung (RV) auf. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler der Goethe-Universität Frankfurt (Main) und desUniversitätsklinikums Heidelberg. Für die Jahre 2011 bis 2020 zeigenHochrechnungen, dass bei 119.000 Diabetikern über 11.000 schwerwiegendeKomplikationen vermieden werden konnten. So wurden unter anderem rund 350 Fälleneu aufgetretener Erblindungen und circa 2.250 Schlaganfälle vermieden. Die inder HZV von 5.400 Ärztinnen und Ärzten betreuten 1,78 Millionen AOK-Versichertenerhalten insgesamt eine nachweislich intensivere und besser koordinierteVersorgung. Im Jahr 2020 gab es allein zwei Millionen Hausarztkontakte mehr und1,9 Millionen unkoordinierte Facharztkontakte ohne Überweisung weniger. Diebessere Versorgungsqualität wird seit Jahren bei geringeren Kosten erreicht. ImRahmen der heute (15.05.) in Berlin vorgestellten Evaluationsergebnisse betonendie Vertragspartner, die HZV und die angeschlossenen Facharztverträge konsequentweiterzuentwickeln.Die Vertragsunterschrift am 8. Mai 2008 zum bundesweit ersten HZV-Vertrag wardie Blaupause für viele weitere Verträge. Und sie steht in der ambulantenVersorgung für den wettbewerblichen Aufbruch in eine Selektivvertragswelt ohneBeteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Der Vollversorgungsvertragder AOK Baden-Württemberg setzt bis heute qualitative Maßstäbe - nicht zuletztauch deshalb, weil die HZV deutlich mehr Freiheitsgrade zureigenverantwortlichen regionalen Versorgungsgestaltung ermöglicht. Dr. WernerBaumgärtner , Vorstandsvorsitzender von MEDI Baden-Württemberg und MEDI GENODeutschland erklärt: "Unsere Hausarzt- und Facharztverträge waren, sind undbleiben die bessere Alternative zur KV-Regelversorgung und Call-Center-Medizin.Die Zauberformel lautet Steuerung der Patientenversorgung. Das geht nur mitSelektivverträgen auf Vollversorgungsbasis. Der HZV-Vertrag war auch von Anfangan ausbaufähig angelegt, sowohl für die hausärztliche Behandlung als auch zurbesseren ambulanten Versorgung durch ein strukturierteres Zusammenspiel vonHaus- und Fachärzten."Für viele Kassen sei der Kollektivvertrag aber immer noch zu bequem. Diegesetzliche HZV-Kassenpflicht, die vorschreibt eine HZV anzubieten, reiche nachden Erfahrungen der Vertragspartner nicht aus. Damit bundesweit deutlich mehrPatienten von den nachgewiesenen Vorteilen profitieren können, fordern siedeshalb, dass Vollversorgungsverträge von der Bundespolitik durchAnschubfinanzierungen und Bonifizierungen explizit gefördert werden müssen.