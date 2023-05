DZ BANK stuft Brenntag auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum ersten Quartal von 95 auf 92 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe trotz schwacher Nachfrage in Asien die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Brenntag sei ein Infrastrukturanbieter mit einem großen Kundenstamm, fu?r den die Lieferfähigkeit oft der wichtigste Parameter in der Geschäftsbeziehung ist, noch vor dem Preis. Dies helfe Brenntag, die operativen Margen zu halten, insbesondere in volatilen Marktphasen./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 15:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 15:24 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 75,72EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m