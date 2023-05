Flüchtlingshilfe im Sudan Education Cannot Wait kündigt während einer hochrangigen Mission in den Tschad einen Zuschuss von 3 Millionen US-Dollar an

N'DJAMENA, Tschad (ots/PRNewswire) - Im Anschluss an die hochrangige Feldmission

DECW&a=ECW ) mit dem UNHCR in die Grenzregionen des Tschad und des Sudan, wo

kürzlich 60.000 Flüchtlinge angekommen sind, kündigte ECW Executive Director

Yasmine Sherif einen Zuschuss von 3 Millionen US-Dollar als erste

Notfallmaßnahme an.



Die Finanzierung wird den Zugang zu sicheren und schützenden Lernumgebungen für

ankommende Flüchtlingsmädchen und -jungen ermöglichen und die

Aufnahmegemeinschaften unterstützen. Mit dem neuen Zuschuss erhöhen sich die

Gesamtinvestitionen der ECW im Tschad auf über 41 Millionen US-Dollar.