Der neue vollelektrische Ford E-Tourneo Courier Höchstmaß an Stil, Platz und Praktikabilität im Kompakt-Format (FOTO)

Köln/Kopenhagen (DK) (ots) -



- E-Tourneo Courier markiert nächsten Meilenstein des Unternehmens auf dem Weg

zur E-Mobilität mit null Emissionen über die gesamte europäische Modellpalette

bis 2035

- Kompaktes, fünfsitziges Multi-Funktionsfahrzeug mit viel Platz, hohem

Alltagsnutzen und markantem SUV-Design

- E-Tourneo Courier bietet herausragendes Kundenerlebnis dank umfangreicher

Konnektivität, fortschrittlicher Digitalisierung und Over-The-Air-Updates

- Markteinführung des vollelektrischen E-Tourneo Courier ist für Ende 2024

geplant; Auslieferung der Modellvarianten mit EcoBoost-Benzinmotor startet

voraussichtlich noch in diesem Jahr



Ford hat heute in Kopenhagen/Dänemark den komplett neu entwickelten,

vollelektrisch angetriebenen E-Tourneo Courier* vorgestellt. Das knapp 4,40

Meter lange, fünfsitzige Multi-Funktionsfahrzeug aus dem Kompaktwagen-Segment

strahlt mit seinem SUV-inspirierten Design Abenteuerlust und Selbstbewusstsein

aus. Außerdem überzeugt der E-Tourneo Courier mit einem großzügigen Platzangebot

für Passagiere und deren Gepäck, kombiniert mit einem lokal emissionsfreien

E-Antrieb. Die Präsentation fand im Rahmen des "Bring On Tomorrow"-Live

Experience-Events statt und unterstreicht die konsequente Neuausrichtung von

Ford hin zur Elektromobilität.