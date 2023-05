Erster E-Commerce-Atlas für Deutschland veröffentlicht - Wo steht der Onlinehandel in Ost und West?

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Der digitale Handel in Deutschland unterliegt erheblichenregionalen Struktur- und Wachstumsunterschieden, die dazu führen, dassinsbesondere ostdeutsche Unternehmen die Chancen des E-Commerce nicht vollausschöpfen. Das ist das Ergebnis des "E-Commerce-Atlas Deutschland", einerbislang einzigartigen Untersuchung von ibi research an der UniversitätRegensburg, Amazon Deutschland und dem Bundesverband E-Commerce undVersandhandel Deutschland e. V. (bevh). Der Atlas kartografiert erstmals denOnlinehandel in Gesamtdeutschland auf Basis wirtschaftlicher Fundamentaldatenund Umfragen zu E-Commerce-Aktivitäten, wirtschaftlichen Strukturunterschiedensowie regionalen Rahmenbedingungen von Handelsunternehmen.Die Digitalisierung als Wachstumsmotor des gesamten Handels wird demnach inDeutschland sehr unterschiedlich genutzt. Gemessen an ihrer regionalenVerteilung sitzen die meisten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen (22 Prozent)und Bayern (17 Prozent), während gerade einmal 1,75 Prozent aller Onlinehändleraus Thüringen und nur 1,0 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Weitauseinander geht auch die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen: WestdeutscheOnlinehändler erzielen einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 29,39 Mio.Euro, in Ostdeutschland sind es gerade einmal 6,37 Mio. Euro. Im Mittel sind beiwestdeutschen Onlinehändlern 29 Personen beschäftigt, in Ostdeutschland sind es13 Personen."Der E-Commerce-Atlas gibt erstmals einen Überblick über die Verteilung derOnlinehändler in Deutschland. Dabei analysiert er sehr deutlich die regionalenUnterschiede und zeigt auf, welche 'Hebel' betätigt werden müssen, um dieEntwicklung des Onlinehandels auch zukünftig erfolgreich zu gestalten",erläutert Dr. Georg Wittmann, Geschäftsführer von ibi research. "DeutschlandsRegionen erschließen die Potentiale der Digitalisierung höchst unterschiedlich.Das ist dramatisch, weil die Digitalisierung gerade strukturschwachen Gegendendie Chance bieten sollte, wirtschaftlich aufzuholen. Obwohl das Internet 1990und damit im Jahr der Wiedervereinigung erfunden wurde und die Unternehmen imOsten wie im Westen technisch bei null anfingen, scheint der Erfolg heute sehrungleich verteilt", fasst Martin Groß-Albenhausen, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des bevh, die Ergebnisse zusammen.Marktplätze beschleunigen digitalen WandelNeben rund 100.000 Unternehmen, die gemäß ihrer Branchenzuordnung oder derNutzung eigener Webshops als Onlinehändler identifiziert werden können, erhebtdie Studie auch Kennzahlen von mehr als 10.000 Unternehmen, die ihre Produkteüber die Marktplätze Amazon, eBay, Otto und bzw. oder Kaufland vertreiben. Die