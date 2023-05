Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln / Kopenhagen (DK) (ots) -- Integrierte Prozesse sollen das Erlebnis für Käufer neuer Elektromodelle vonder Informationsphase bis zum Servicetermin auf ein neues, kundenoptimiertesLevel heben- Ford stellt seinen europäischen Handelspartnern die Vision desKundenerlebnisses der Zukunft beim "Bring On Tomorrow Live" (BOTL)-Event inKopenhagen vor- Neue Generation progressiver Autokäufer soll mit wenigen Klicks einendigitalen Weg zum Erwerb und zur Nutzung eines E-Fahrzeugs einschlagen können- Das neue, vollelektrisch angetriebene Multifunktions-Familienfahrzeug FordE-Tourneo Courier* feiert auf der BOTL-Veranstaltung WeltpremiereFord will den Erwerb eines Neufahrzeugs speziell für junge Kunden künftig nocheinfacher und interessanter gestalten. Gemeinsam mit seinem europäischenHändlernetzwerk denkt der Automobilhersteller den gesamten Prozess derKaufentscheidung neu - vom Kennenlernen des Fahrzeugs überProbefahrt-Möglichkeiten bis hin zum Vertragsabschluss und der Übernahme. Einentsprechendes Konzept hat Ford seinen Handelspartnern aus ganz Europa heute imRahmen des "Bring On Tomorrow Live" (BOTL)-Events in Kopenhagen vorgestellt. Derinnovative Ansatz soll zunächst für die neue Generation von vollelektrischenFahrzeugen zum Einsatz kommen. Er beinhaltet auch Online-Showrooms und virtuelleProbefahrten, mit denen die potenziellen Kunden ihr neues Fahrzeug und damitverbundene Service-Dienstleistungen bequem von zu Hause aus oder auchbeispielsweise in Pausen zwischen zwei Meetings erkunden können. Einetransparente, übersichtlich dargestellte Preisgestaltung erleichtert dieindividuelle Investitionsentscheidung. Mit ihrem Smartphone können dieNeuwagenkäufer auch die Details der Fahrzeugübergabe personalisieren, sich überLademöglichkeiten informieren oder den Abhol- und Rückgabe-Service beiWartungsterminen im Handumdrehen festlegen.Ford wird bis 2024 in Europa insgesamt zehn neue Modelle mit Elektroantriebvorstellen. Hierzu zählt auch der neue E-Tourneo Courier*. Das multifunktionaleFamilienfahrzeug feiert bei der Veranstaltung in der dänischen Hauptstadtzeitgleich seine Weltpremiere. Die Vision von Ford für ein neues Kundenerlebnisist Teil der Konzernstrategie, auf dem Weg zu einer nachhaltigen und bezahlbarenMobilität bis 2035 bilanzielle CO2-Neutralität für seine europäischen Werkeinklusive der Logistik und der direkten Zulieferer zu erreichen."Wir machen mit unserem Vorhaben gute Fortschritte, uns in Europa bis 2030 ineine Marke mit ausschließlich elektrisch angetriebenen Pkw-Modellen zu wandeln",unterstreicht Martin Sander, General Manager Ford Model e, Europa. "Bereits