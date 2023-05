ADAC-Rechtsschutz zur Deckung von Diesel-Klage verurteilt / OLG Hamm sieht nach EuGH-Urteil hinreichende Erfolgsaussichten gegen BMW

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Schwere Niederlage für die ADAC-Rechtsschutzversicherung. DerVersicherer muss die Kosten für eine Diesel-Klage gegen BMW übernehmen. DasOberlandesgericht Hamm verurteilte den ADAC am 30. März 2023 zur Übernahme dererstinstanzlichen Kosten. Anders als der ADAC sah das Gericht für die Klage imDiesel-Abgasskandal hinreichende Erfolgsaussichten (Az.: I-20 U 144/22). DerSenat bezog sich in seinem Urteil explizit auf eine Entscheidung desEuropäischen Gerichtshofs (EuGH). Am 21. März 2023 urteilte der EuGH, dassbereits fahrlässiges Handeln der Hersteller für Schadensersatz imDiesel-Abgasskandal genügt. Darüber hinaus gelten am EuGH so genannteThermofenster zur Manipulation der Abgasreinigung als illegal. Und genau um einesolche Abschalteinrichtung geht es in dem BMW-Verfahren. Diese Konstellation warfür das OLG Hamm ausschlaggebend, der Deckungsklage eines Verbrauchers im Kernstattzugeben.Wer Probleme mit Deckungszusagen der Rechtsschutzversicherung hat, dem rät dieKanzlei Dr. Stoll & Sauer zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Chancender Verbraucher auf Schadensersatz sind im Abgasskandal derzeit enorm gestiegen.Dem müssen auch die Rechtsschutzversicherer Rechnung tragen und dieKostendeckung der Diesel-Klagen übernehmen. Die Kanzlei gehört zu den führendenim Abgasskandal. Mehr Infos zu den Entwicklungen im Abgasskandal am EuGH und BGHgibt es auf unserer Spezial-Website.(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster)Abgasskandal: EuGH-Rechtsprechung wirkt bei DeckungsklagenRechtsschutzversicherer wie der ADAC haben geglaubt, dass derDiesel-Abgasskandal zu Ende ist. Deshalb verweigerte auch der ADACDeckungszusagen für Diesel-Klagen. Die Rechtsabteilungen gehen davon aus, dassfür die Klagen keine Erfolgsaussichten mehr bestehen. Der Bundesgerichtshof hatmit seiner verbraucherunfreundlichen Rechtsprechung dieser Entwicklung Vorschubgeleistet. Aufgrund von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) hatsich nun der Wind wieder gedreht. Das Oberlandesgericht Hamm gab eineDeckungsklage gegen den ADAC statt. Das Gericht sah "hinreichendeErfolgsaussichten" für die Klage gegen den Autohersteller BMW. Die Kanzlei Dr.Stoll & Sauer fasst das Verfahren und das Urteil kurz zusammen:- Ein Verbraucher kaufte im Jahr 2014 einen gebrauchten BMW X 1. Erbeabsichtigte Schadensersatzansprüche gegen die BMW AG mit der Begründunggeltend zu machen, dass die dort Verantwortlichen den PKW mit einerunzulässigen Abschalteinrichtung und zudem mit einem so genannten