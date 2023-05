Neue Auffangeinrichtung von Fidelis New Energy macht Aalborg zu einem der führenden europäischen Standorte im CO2-Management

KOPENHAGEN, Dänemark, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2026 wird Dänemark seine erste Großanlage für den Umgang mit abgeschiedenem CO2 haben. Port of Aalborg und Fidelis New Energy haben soeben die Pläne für die neuen Auffangeinrichtungen bekannt gegeben, in deren Anfangsphase jährlich bis zu vier Millionen Tonnen CO2 aufgefangen werden. Im Jahr 2027 wird Fidelis New Energy die große Anlage in Aalborg um zusätzliche Anlagen in Kalundborg ergänzen. Das Auffangen in der Einrichtung ermöglicht die kommerzielle Speicherung oder Nutzung von CO2 (CCUS).

CCUS wird eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung des nationalen Reduktionsziels von Dänemark bis 2030 spielen. Das CCUS-Geschäft kommt jetzt im industriellen Maßstab nach Aalborg.

Port of Aalborg und Fidelis New Energy haben gerade eine Vereinbarung über die Einrichtung der ersten Anlage für den Umgang mit abgeschiedenem CO2 in Dänemark geschlossen. Die Anlage wird sich auf dem Østhavnen in Aalborg befinden, wo sie ab dem Jahr 2026 jährlich bis zu vier Millionen Tonnen Treibhausgase erfassen wird, mit der Möglichkeit, die Kapazität in Zukunft zu verdoppeln. Dies entspricht fast 10 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen von Dänemark aus allen Quellen und der Hälfte des möglichen abgeschiedenen CO2 von Dänemark.

Das Projekt ist das erste seiner Art in Dänemark und das erste von Fidelis New Energy in Europa und wird somit zu einer entscheidenden Komponente für den Umgang mit europäischen CO2-Emissionen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass das Projekt in Aalborg nun verwirklicht wird. Die neuen Auffangeinrichtungen werden ein wichtiger Teil unserer Arbeit sein, um kommerziell bewährte Klimastrategien europäischer Unternehmen in der Zukunft unterstützen zu können. Die Speicherung und Nutzung von CO2 ist in diesen Jahren ein zentrales Element der meisten nationalen und internationalen Klimaambitionen, aber die Energieinfrastruktur muss vorhanden sein, bevor wir die Entwicklung wirklich weiter fördern können. In diesem Zusammenhang werden die Anlagen in Aalborg und Kalundborg für die Einrichtung unserer zukünftigen Projekte in ganz Europa von enormer Bedeutung sein, und wir erwarten daher Investitionen in Höhe von bis zu 15 Milliarden DKK, wenn die Anlagen vollständig ausgebaut sind", so Ulrik Dan Weuder, Managing Director bei Fidelis Europe.