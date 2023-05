An der Wall Street hieß es zunächst, Aktien seien gestiegen, weil Optimismus in Sachen US-Schuldenobergrenze herrsche nach Aussagen der Biden-Administration. Dann lauteten die Headlines, Aktien würden schwanken nach hawkishen Aussagen von Fed-Mitgliedern und Gesprächen über die US-Schuldenobergrenze. Danach dann die neue Headline: Aktien fallen nach schlechten US-Konjunkturdaten und Unsicherheit über die US-Schuldenobergrenze. Faktisch aber läuft die Wall Street seit Wochen seitwärts in einer engen Handelsrange und unter dünnen Handels-Volumina. Wann kommt der Ausbruch? Morgen das Treffen von US-Präsident Biden mit McCarthy - Letzterer zeigte sich deutlich weniger optimistisch in Sachen US-Schuldenobergrenze als die Biden-Administration..

Hinweise aus Video: