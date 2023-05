Studie Fehlende Fachkräfte bremsen Nachhaltigkeit aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeit in Unternehmen scheitert häufig am Personal. 60 Prozent aller Unternehmen sehen fehlende Fachkräfte sowie fehlendes Wissen in der Belegschaft als die größten Hemmnisse für den ökologischen Wandel in ihren Betrieben, so eine Studie des Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums ergeben, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) berichten.



Für die Studie wurden 744 Unternehmen befragt. Rund jedes Zweite möchte laut Studie "grüner" werden. Besonders aktiv sind größere Unternehmen.