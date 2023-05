Verfahren gegen Energieversorger - Preisbremse war eine Einladung

Straubing (ots) - Präsident Andreas Mundt stand also unter Zugzwang. Von ihmwird erwartet, dass sie ausbügeln, was ihre vorgesetzte Behörde, dasBundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck und seinemumstrittenen Staatssekretär Patrick Graichen, vermasselt haben. Denn diePreisbremsen waren für die Versorger eine regelrechte Einladung, denVerbrauchern zu tief in die Tasche zu greifen. Allzu oft sind sie in derVergangenheit damit durchgekommen. Es wäre erfreulich, wenn ihnen diesmal aufdie Finger gehauen würde.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5510137OTS: Straubinger Tagblatt