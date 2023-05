MGI ermöglicht den Abschluss von fast 60.000 Proben für das Projekt "The Million Microbiome of Humans"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - MGI Tech Co. Ltd. (MGI), ein Unternehmen, das

sich dem Aufbau von Kerninstrumenten und Technologien zur Führung der LEAD Life

Science verschrieben hat, teilte kürzlich mit, dass im Rahmen des offiziell in

ARM 2019 auf den Markt gebrachten "Million Microbiome of Humans Project (MMHP)"

insgesamt 60.000 Proben unter 21 Instituten und über 10 teilnehmenden Nationen

in ganz Europa sequenziert wurden.



Das Projekt wurde als gemeinsame Anstrengung des schwedischen

Karolinska-Instituts, des Shanghai National Clinical Research Center for

Metabolic Diseases in China, der Universität Kopenhagen in Dänemark, der

Technischen Universität Dänemark und MetaGenoPolis am Nationalen

Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt (INRAE) in

Frankreich, sowie dem lettische biomedizinische Forschungs- und Studienzentrum

ins Leben gerufen. Basierend auf der zentralen MGIs DNBSEQ(TM)-Technologie zielt

MMHP darauf ab, mikrobielle DNA aus einer Million menschlicher Proben zu

sequenzieren und diese zu analysieren, um eine Mikrobiomkarte des menschlichen

Körpers zu erstellen und so die weltweit größte menschliche Mikrobiomdatenbank

aufzubauen.