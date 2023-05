China International Medical Equipment Fair 2023 findet im Mai in Shanghai statt und präsentiert hochmoderne Gesundheitstechnologien

Mit rund 5.000 globalen Herstellern aus der Versorgungskette des Gesundheitswesens ist die von Reed Sinopharm Exhibitions organisierte CMEF in ihrer Größenordnung unvergleichlich. Sie verfügt über eine Ausstellungshalle, die mehr als 320.000 Quadratmeter umfasst und eine Menge von 200.000 Besuchern aus aller Welt anzieht.

SHANGHAI, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ — Die 87. Ausgabe der China International Medical Equipment Fair (CMEF, Internationale Messe für Medizingeräte in China) hat in Shanghai ihre Tür für die Welt geöffnet. Die Messe, die vom 14. bis 17. Mai veranstaltet wird, bringt erneut die neuesten und großartigen Lösungen zusammen, die entwickelt wurden, um Innovationen voranzutreiben und die Grenzen des Gesundheitswesens zu erweitern, um die medizinischen Herausforderungen von heute und morgen anzugehen.

Die CMEF dieses Jahres stellt Besuchern Produkte aus verschiedenen Kategorien vor, darunter medizinische Bildgebung, elektronische medizinische Geräte, Krankenhausbau, medizinische Verbrauchsmaterialien, Orthopädie, Rehabilitation, Notfallrettung und Tierpflege.

Führende medizinische Bildgebungslösungen werden von Unternehmen wie United Image und SIEMENS präsentiert. GE präsentiert 23 neue Bildgebungsgeräte, während Mindray seine Transportventilatoren und Multi-Szenarien-Lösungen für Krankenhäuser vorstellt. PHILIPS stellt medizinische Bildgebungs-, Operationssaal-, Notfall-, Atem- und Anästhesiegeräte aus. OLYMPUS präsentiert seine neueste Endoskopie-Ausrüstung, während Stryker sein roboterassistiertes orthopädisches Chirurgiesystem zeigt. Illumina zeigt sein genetisches Sequenzierungssystem für Diagnosetests, EDAN präsentiert seine Ultraschall-Bildgebungsgeräte und Yuwell stellt sein Glukoseüberwachungssystem „Anytime" aus.

Die medizinische Industrie von China ist bereit, in die nächste Stufe der umfassenden offenen Zusammenarbeit einzusteigen.

Mehr als 30 Provinzregierungen in China haben Berichte veröffentlicht, in denen sie Initiativen zur Überholung des medizinischen Sektors und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Stadt- und Landbewohner vorstellen. Die neuen Maßnahmen konzentrieren sich auf die Vorbeugung schwerer Krankheiten, die Behandlung chronischer Krankheiten, den Aufbau nationaler und provinzieller medizinischer Zentren, die Einführung einer volumenbasierten Beschaffung von Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial und die Modernisierung von Kreiskrankenhäusern. All dies soll die Entwicklung der medizinischen Industrie Chinas im Jahr 2023 vorantreiben.

Im 1. Quartal 2023 erreichte Chinas Marktumsatz für Medizinprodukte beeindruckende 236,83 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 18,7 % im Vergleich zum selben Zeitraum von 2022 entspricht. Dies konsolidierte die Position von China als zweitgrößter Markt der Welt für Medizinprodukte. Darüber hinaus ist der Umsatz, den von chinesischen Medizingeräteherstellern generiert wird, auf 127,95 Milliarden RMB angestiegen, was einem Anstieg von fast 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Medizinprodukte bis 2024 einen Wert von 600 Milliarden USD erreichen wird. Angetrieben wird dies durch das zunehmende Bewusstsein für das Gesundheitswesen und den gesunden Lebensstil sowie durch chinesische Unternehmen, die eine globale Expansion anstreben. Im Zeitraum von Januar bis November 2022 erreichte der Wert der aus China exportierten Medizinprodukte 444,179 Milliarden RMB, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg von 21,9 % darstellt.

Branchenexperten können sich auf die nächste Ausgabe der CMEF freuen, die im kommenden Oktober in Shenzhen stattfinden soll. Die 88. CMEF wird erneut führende Akteure im Bereich globaler medizinischer Ausrüstung unter einem Dach zusammenbringen und eine beispiellose Plattform bieten, auf der die Teilnehmer Kreation weitsichtiger Technologien kennenlernen können, die darauf abzielen, bedeutende Veränderungen für die Lebenssituation von Patienten auf der ganzen Welt zu bewirken.

