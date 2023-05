Anycubics Kobra 2 bringt 5x mehr Geschwindigkeit zu einem erschwinglichen Preis

5x mehr Geschwindigkeit, schneller als je zuvor

Der Kobra 2 verfügt über eine Standard-Druckgeschwindigkeit von 150mm/s und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 250mm/s. Damit kann er ein Benchy-Modell mit 0,28 mm Schichthöhe in nur 30 Minuten fertig stellen. Die folgenden Merkmale tragen zu seiner beeindruckenden Druckgeschwindigkeit bei:

Neues Dual-Gear Direct Drive Extrusion System

Das Direct Drive Extrusion System hat ein Übersetzungsverhältnis von 4:1, was bedeutet, dass es das Filament fest umschließt und ein Verrutschen verhindert. Dies ermöglicht eine präzise Extrusion und Durchflusskontrolle, selbst bei schnellen Bewegungen des Druckers. Außerdem erfordert eine höhere Druckgeschwindigkeit eine höhere Extrusionsrate, um langsame Extrusionen bei Geschwindigkeitsänderungen auszugleichen. Das 60 W-Hochleistungs-Heißende des Kobra 2 ermöglicht dies und schmilzt das Filament schneller, was zu einem verbesserten Durchfluss und einer höheren Druckgeschwindigkeit führt.

Verbesserter Kühllüfter

Der verbesserte Kühllüfter hilft bei der Abkühlung des Filaments, wenn es aus der Düse extrudiert wurde. Mit einem optimierten Ableitungssystem und einer Drehzahl von 700 U/min kühlt der Lüfter die Drucke schnell ab, so dass die nächste Schicht präzise aufgetragen werden kann.

Neue dynamische Struktur

Der Kobra 2 ist mit doppelten Metallspindeln und SG15-Lagern an der X- und Y-Achse ausgestattet, was die Reibung zwischen den beweglichen Teilen reduziert und zu sanfteren, schnelleren Bewegungen führt, die verschleißfester sind als die herkömmliche D-förmige Radstruktur. Eine weitere Besonderheit ist der Doppelschrauben-Bewegungsmechanismus an der Z-Achse, der die Geschwindigkeit der Z-Achsen-Bewegung erhöht, den Hubwiderstand während des Druckvorgangs reduziert und die X-Achse waagerecht hält, um Schichtlinien zu minimieren und auch bei hohen Geschwindigkeiten hervorragende Ergebnisse zu erzielen.