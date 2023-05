BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Stichwahl in der Türkei:

"Wieder einmal scheint sich das Blatt zugunsten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu wenden. Zwar riss der Staatschef die 50-Prozent-Marke und muss am 28. Mai in die Stichwahl. Doch ist es ihm gelungen, die positive Dynamik seines Herausforderers Kemal Kilicdaroglu zu brechen. Mehrere Gründe sprechen dafür, dass der Amtsinhaber mit deutlichen Vorteilen in die Stichwahl geht. Der dritte Kandidat im Rennen, Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz, kam auf gut fünf Prozent. Ein Großteil seiner Wählerinnen und Wähler dürfte in der zweiten Runde für Erdogan stimmen. Darüber hinaus hat Erdogans Regierungskoalition bei den Parlamentswahlen ihre absolute Mehrheit behauptet. All dies sind Nachteile für Kilicdaroglu. Er braucht ein kleines Wunder, um am 28. Mai doch noch zu triumphieren."/al/DP/ngu