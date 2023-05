Studie zur Lesekompetenz von Viertklässlern wird vorgelegt

BERLIN (dpa-AFX) - Wie steht es um die Lesekompetenz von Viertklässlern in Deutschland? Dazu wird an diesem Dienstag in Berlin eine weitere Studie vorgelegt. Bei der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu), die alle fünf Jahre gemacht wird, wurde unter anderem untersucht, wie Kinder aus Deutschland in dieser Altersstufe im internationalen Vergleich dastehen. Die Untersuchung wird außerdem zeigen, wie sich Lesekompetenz und Textverständnis von Schülerinnen und Schülern im Grundschulalter über die vergangenen 20 Jahre entwickelt haben.

