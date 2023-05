Credit Suisse senkt Infineon-Ziel auf 50,10 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Quartal von 53,10 auf 50,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku unterstellte in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine geringere Profitabilität des Halbleiterherstellers. Daraus resultierten niedrigere Ergebnisschätzungen für die Jahre 2023 und 2024. Große Themen wie die Dekarbonisierung sowie die Elektrifizierung und Automation spielten dem Unternehmen aber unverändert in die Karten./bek/ajx

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 33,65EUR gehandelt.