JEFFERIES stuft Covestro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass der Kunststoffkonzern den Free Cashflow in dieser Phase des Konjunkturzyklus aufrechterhalte, sei das wichtigste Argument für ein Investment, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) der kommenden drei Jahre. Covestro ist nach wie vor seine bevorzugte Aktie unter den diversifizierten Chemiekonzernen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 03:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 39,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m